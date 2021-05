Helaas, geen feest vanwege corona. Om toch het jubileum te vieren kregen alle gezinnen een rode tas met daarin een heel brood en een broodplank met daarin gegraveerd: Spaansen 75. Een leuk gebaar!

A. Klaver, Winkel

