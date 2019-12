Brief 2 ’Europa verarmt door groen beleid’

Dat is voor mensen zonder ’klimaatgeloof’ de vraag en deze worden vervloekt. We worden overschreeuwd door klimaatgelovigen. En wat gebeurt er op klimaatgebied in Azië en Zuid-Amerika? Niks, niks, niks...Wij verarmen ons continent door de ’wet van de remmende voorsprong’ te volgen. Als we EU-klimaatpaus Frans Timmermans geloven en volgen met zijn ’Green Deal’, zijn wij in de volgende eeuw een derdewereldland.

Hans Bos, Malden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: