Brief 3: ’Waar is hotel voor Nederlandse dakloze?’

Opnieuw is Ter Apel in het nieuws wegens de enorme drukte bij het aanmeldcentrum asielzoekers. Allemaal jonge mannen op de foto die volgens Van der Burg niet meer buiten mogen slapen, maar door verplichtingen aan gemeenten in een hotelbed terecht moeten komen.

Er zijn behoorlijk veel daklozen in ons land die, om welke reden dan ook, gedwongen buiten moeten slapen. Geen opvang of hotelbed voor hen. Is het een optie voor die groep om zich uit te geven als vluchteling c.q. asielzoeker? Dan maken ze misschien ook kans op een hotelbed. Hoe aantrekkelijk kan je ons land maken? Dit zorgt alleen maar voor aanzuiging.

Mevr. Brugman, Lelystad

