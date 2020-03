’Ook steun voor kleine clubs’

Nu alle grote voorstellingen van grote productie stil liggen, gaat mijn medeleven ook uit naar alle buurtverenigingen, toneelclubs, fanfare's die hun voorjaars- of andere optredens niet door kunnen laten gaan vanwege het coronavirus, en waar dus ook veel inkomsten misgelopen worden. Ik hoop van harte dat er ook voor hun straks een potje is zodat de activiteiten weer goed opgepakt kunnen worden en hun voorstellingen alsnog gespeeld kunnen worden. Want voor de kleine gemeenschappen betekenen deze uitjes heel veel.

T. Jansen, Oosthuizen