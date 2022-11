’Nieuw pensioenstelsel noodzakelijk’

In de jaren zeventig werd er gesproken om na veertig jaar met pensioen te gaan. In de loop der jaren zijn de kaarten er heel anders bij komen liggen. We worden door de betere zorg en arbeidsomstandigheden met z’n allen steeds ouder maar de jonge aanwas die dat uiteindelijk zullen moeten gaan bekostigen blijft achter.

Daarom zullen er andere maatregelen genomen moeten worden. Het zal voor velen geen prettige boodschap zijn, maar in deze materie zal het hoe dan ook zoals het spreekwoord zegt ’uit de lengte of de breedte moeten komen’. Het treurenswaardige momenteel hierin is, dat degene die er nu over gaan beslissen veelal jonge Kamerleden zijn die van deze materie nog niet eens ‘’de hoed van de rand weten’’.

Mario Verhees, Asten