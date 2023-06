’Weinig kans op Europees migratieplan’

Voor de zoveelste keer wordt deze week door EU-migratieministers getracht tot één gezamenlijk akkoord te komen voor wat betreft een Europees gedragen asielbeleid. Bijvoorbeeld opvangcentra aan de zuidgrenzen waar direct de kanslozen er uit kunnen worden gepikt en teruggestuurd naar het land van herkomst. En daar begint de ellende want: geen documenten en ook geen zekerheid over het thuisland. Bovendien kunnen ze daar niet worden opgesloten en krijgen daar de aanzegging -zoals dat nu ook in de Europese landen gebeurt bij kanslozen- om het land onmiddellijk te verlaten. Dat zullen ze dan wel gaan opvolgen, maar in de verkeerde richting en ’s avonds zitten ze waarschijnlijk al op een bootje richting Europa. Mensensmokkelaars laten hun verdiensten niet zomaar glippen! En bovendien: een door alle Europese landen geaccepteerd migratieplan? Dát kun je gevoeglijk wel vergeten.

Jan Muijs, Tilburg