Uitslag Stelling: ’Dure benzine oneerlijk’

Vergeleken met het buitenland vinden de partijen dit erg duur. Een respondent: „Terecht dat PVV en JA21 hierover beginnen, want dat kwartje had er allang af gemoeten.” Een andere reactie: „En graag nog een inflatiecorrectie. Dat kwartje is zo onderhand wel vijftig cent geworden.”

Nagenoeg alle respondenten vinden dat het zogeheten ’kwartje van Kok na dertig jaar weer van de benzineprijs af moet. In 1991 nam de oud-premier deze maatregel om de gestegen kosten van het openbaar vervoer gelijk te trekken met de kosten van het autorijden. Iemand schrijft: „Het was bedoeld als tijdelijke maatregel. Kok is er inmiddels niet meer, maar wij betalen nog steeds.”

De stemmers hebben de hoop op een daadwerkelijke teruggave van het ’kwartje van Kok’ al laten varen. Een miniem aantal denkt dat het kabinet het voorstel van PVV en JA21 gaat honoreren. Iemand die de hoop allang heeft opgegeven: „Er komt geen compensatie voor de hoge benzineprijs. We hebben namelijk al vijf maanden geen kabinet.” Een van de weinige tegenstanders van de compensatie noemt de roep om compensatie ’propaganda van twee populistische partijen’.

Respondenten denken dat de benzineprijzen alleen nog maar meer gaan stijgen. Een grote meerderheid denkt dat de prijs binnenkort door de twee euro-barrière zal breken. „Belachelijk”, zo schrijft een respondent. „De olieprijs is op het moment niet eens zo hoog, dit komt alleen door de accijns die Nederland er overal bovenop gooit.”

ANWB en Bovag denken dat het ’over de grens tanken’ zo’n grote vlucht heeft genomen dat dit de accijnsopbrengst tenietdoet. Twee derde van de respondenten denkt dat dit inderdaad klopt. Veel stemmers geven aan voor de benzine de grens over te gaan. „Al gaat de benzine hier vijf euro per liter kosten, mij raakt het niet. Ik tank altijd in België.”

Driekwart denkt niet dat meer automobilisten elektrisch gaan rijden als gevolg van de hoge benzineprijs. Nog meer stemmers denken daarbij ook niet dat meer autorijders nu gaan kiezen voor het openbaar vervoer. Een reactie: „Je gelooft toch niet dat als autorijden duurder wordt, mensen ineens gaan kiezen voor het openbaar vervoer? Ten oosten van Amersfoort rijdt er echt niks.”

Bijna alle respondenten vinden het slim van de ANWB en Bovag om vlak na de vakantie te vragen om compensatie voor de hoge benzineprijs. De lagere prijzen in het buitenland liggen de vakantiegangers namelijk nog vers in het geheugen. De meesten vinden het ook slim om aandacht te vragen voor de benzineprijzen na het alarmerende IPCC-klimaatrapport. Sommigen vinden dat het klimaat en de benzineprijs ’niets’ met elkaar te maken hebben. „Dat kwartje van Kok is gewoon stelen van de burger.”

Goed voor de Nederlandse economie zijn die hoge brandstofprijzen in ieder geval niet, zo denkt de grote meerderheid. Maar twee derde van de stemmers zal er geen kilometer minder om gaan autorijden. Zoals een van hen aangeeft: „Ik zal toch naar mijn werk moeten.”