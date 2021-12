’Rutte en De Jonge vertellen eerlijk verhaal’

We zijn de persconferenties van Rutte en De Jonge inmiddels meer dan zat en dat de huidige coronamaatregelen worden gehandhaafd tot 14 januari was op voorhand duidelijk. Positief is wel dat beide heren een eerlijk verhaal hebben en de burger niet meer onnodig moed inspreken en hoopvolle verwachtingen uitspreken. Integendeel, de omikronvariant zal voor de goede verstaander zo goed als zeker op korte termijn strengere maatregelen tot gevolg hebben en er komt een nieuwe besmettingsgolf op ons af. Heel vervelend, maar wel het eerlijke verhaal!

Bas Overmars, Amsterdam