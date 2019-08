Mag rechter dollen met verdachten van verschrikkelijke misdrijven?

Het ging over vuurwapens en terreuraanslagen, maar maandag viel de spanning even weg in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. De rechter maakte een grap, de advocaten moesten lachen en de vier Arnhemse terreurverdachten zakten even breed grijnzend onderuit. Een korte vermelding van dat incident in mijn live twitterverslag maakte een stroom verontwaardigde reacties los. Volgens reageerders was het een typisch symptoom van de softe Nederlandse ’D66-rechtspraak’ en een voorbode dat er wel weer een ’fopstrafje’ uit zou rollen.