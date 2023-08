’Lange arm Teheran ook voor ons grote bedreiging’

’De Britse regering slaat groot alarm over de agressieve tentakels van het regime van de ayatollahs in Iran, die tot in de straten van het VK reiken. Ook Nederland en Europa moeten nu echt wakker worden, waarschuwen Uri Rosenthal, Gert-Jan Segers en Afshin Ellian.

Opperbevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, Hossein Salami Ⓒ AFP