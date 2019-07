‘Vreemd dat Rutte 3 dikke voldoende krijgt’

’Vaste lasten in tien jaar tijd gestegen van 53 naar 57%’. (Tel. 13-7) Jan Modaal balanceert op het randje en houdt steeds minder besteedbaar inkomen over. Wat ik dan niet begrijp is dat Rutte 3 volgens de laatste peilingen een dikke voldoende krijgt, want aan Rutte hebben wij te danken dat de lasten fors zijn gestegen. Dan wil je toch geen Rutte 4?

Geesje Visser, Kampen