’Jan Modaal raakt in de knel door gepeperde energierekening’

„De staat maakt burgers straatarm”, reageert Andre_van_rossum. Rutte4geeftarmetier ervaart aan den lijve wat daarvan de gevolgen zijn. „Ik had de kachel al op maximaal 19 graden staan. Dat gaat nu dus verlaagd worden naar 17 graden met een dikke trui en warme deken.” Paranormal Investigator vindt dat de overheid de extra kosten niet goed heeft doorgerekend: „Het CBS komt met cijfers waaruit blijkt dat de burgers meer te besteden hebben, en daardoor de armoede afneemt, maar de werkelijk is anders als ze ook de vaste lasten in deze berekeningen meenemen.”

Citroen

De klimaatplannen zorgen ’voor deze ellende’, vinden de meeste deelnemers. De kosten nemen toe, omdat de productie uit het Groningen-veld omlaag gaat en de import van gas uit Rusland toeneemt. Ook windmolens zorgen voor extra kosten. „Ze geven miljoenen, zo niet miljarden, uit aan het buitenland en klimaatflauwekul”, vat De Waarheid de situatie samen. Ook Keubke vindt dat de klimaatplannen op het bordje van de burger komen, maar dat moet maar eens ophouden: „Een citroen kun je niet eeuwig blijven uitpersen.”

De oplossing? Energiebelasting verlagen, suggereert Josephina2. „In Italië worden de inwoners wel gecompenseerd voor de energierekening, terwijl ze een enorme hoge staatsschuld hebben. In Nederland moeten er eerst ellenlange discussies plaatsvinden, terwijl Nederland een zeer lage staatsschuld heeft.”

HJN suggereert: „Gewoon gas gaan winnen in Groningen en de Groningse gedupeerden financieel schadeloos stellen.” Maar niet iedereen is het daarmee eens, zoals TransRino: „Ook met Nederlands gas zal de rekening niet verbeteren. In het verleden hebben we de Nederlandse gasprijs altijd gelijk getrokken met de wereldgasprijs. We hebben van ons eigen gas voor wat betreft de prijs nooit geprofiteerd.”

Een groot deel van de deelnemers vindt dat Nederland betere deals moet sluiten met andere landen. Andre van Rossum: „We moeten er andere leveranciers bij zoeken. Rusland is niet de enige gasleverancier.” JBT voegt toe: „Import uit Noorwegen en Rusland is voorhanden. Maak hier goede deals mee.” Maria_k vindt dat Nederland met Marokko en Algarije aan tafel moet. „Ik weet niet hoe het met die pijpverbindingen zit, maar trek dat door anders naar hier. Moet toch kunnen?!”