’Extra werk in ons land niet beloond’

Werkgevers komen uren, c.q. mensen tekort om het werk gedaan te krijgen. Waarom niet minimaal 40 uur in de week werken zoals het voorheen was? Daar is toch niets mis mee? Ik vind dat je geen toeslagen, subsidies aan mensen moet toekennen als ze geen 40 uur werken in de week. Door toeslagen en subsidies is de motivatie om meer te werken natuurlijk zoek. Er is geen stok meer achter de deur.

Daarnaast worden mensen die wel extra werken benadeeld. Hun inkomen en spaargeld worden zwaar belast. Wij gaan zo langzamerhand naar een communistisch systeem waar iedereen gelijk moet zijn. Weg is de motivatie om te werken, iets te ondernemen, om iets op te bouwen. Dag Nederland.

G. van Hapert, Oirschot