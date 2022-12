’EU ramp voor ons land’

In 2002 werd de euro geïntroduceerd en dat was ook voor Nederland een cruciale sprong in het diepe. Met een keiharde gulden zijn we in het europroject gestapt en volgens vele deskundigen tegen een veel te ongunstige wisselkoers. In al die jaren is de euro ten op zichtte van de dollar zwaar gedevalueerd en dat komt natuurlijk vooral door toe doen van de zuidelijke lidstaten die er maar niet in slagen om hun financiële huishouden op orde te krijgen. Dankzij de EU worden we overlopen door asielzoekers die hele gezinnen laten overkomen en de bijstand veel te vaak niet zien als een tijdelijke oplossing maar als een verdienmodel.

Miljarden worden er in klimaatmaatregelen gestopt die mondiaal vrijwel niets uithalen en elders in de wereld met toenemende verwondering en hoongelach worden bekeken. De kachel kan in de helft van de huishoudingen niet meer aan en onze jeugd moet tot hun 35e op een huis wachten omdat ons land overvol is.

De EU en de bijbehorende afspraken passen ons al jaren niet meer, maar premier Rutte is te laf om dat aan te kaarten. Van een gaaf land naar een rampland dat is wat 12 jaar Rutte ons heeft gebracht. Tijd voor verandering en snel want dit kan zo niet langer.

Jan Pronk, Beverwijk