Rebellie in Klazienaveen. De Drenten pikken het niet meer. Tientallen winkeliers gooiden de deuren van hun nering open. Een heet dagje in Den Haag. Sekswerkers symboliseerden met een peepshow-protest dat ook hen het water aan de lippen staat. Opstand in horecaland. Op tal van plaatsen brak de terrasrevolutie uit.