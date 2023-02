De monteur concludeerde al snel dat niet dat de tv maar de tv-ontvanger stuk was. Met heel veel moeite de KPN klantenservice gebeld en een nieuwe aangevraagd. Ze stuurden een router... Maar waar de KPN ons in de steek hielp de firma Faase in Noordwijk ons geweldig. Tot driemaal toe kwamen ze langs zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Dat vonden wij geweldig.

Fam. C. van der Voort

