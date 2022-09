Premium Het beste van De Telegraaf

Buigen en knakken voor politiehoofddoek

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

De politiehoofddoek lijkt onontkoombaar, de druk voor de invoering ervan is groot. Die is niet gebaseerd op een rationele discussie over religieuze symbolen bij een uniform. Tegenwoordig zijn slachtoffersentimenten, pressie, religieuze eisen en beschuldigingen van discriminatie doorslaggevend. Rede en logica worden vervangen door stemmingmakerij in de hoogste bestuurlijke kringen. Dit bezoedelt de rechtsstatelijke idealen aan de basis van onze democratie.