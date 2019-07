’Zorgtaken vaak vóór carrière vrouw’

Ongetwijfeld heeft zij zelf een dusdanig hoog inkomen dat de kosten voor kinderopvang, een schoonmaakster, tuinman, etc. geen probleem zijn. Voor de meeste mensen zijn die kosten niet te betalen. Door de reistijd te bekorten blijft er meer tijd over om zelf voor de kinderen te zorgen, het huis schoon te maken of de tuin te onderhouden. En hoewel vrouwen ook vaker een carrière nastreven, komen de zorgtaken nu eenmaal vaker voor hun rekening. Dit niet alleen vanwege de lagere salarissen, maar ook vanuit hun moederhart.

Marja Reer, Amsterdam