’Verkeerde invloed medische tv-programma’s’

Helaas moet echter geconstateerd worden dat (te) veel mensen een beroep doen op medici, terwijl er na intensief medisch onderzoek niets aan de hand blijkt te zijn. De oorzaak daarvan moet hoofdzakelijk gezocht worden in de talloze tafelgesprekken op de tv over allerlei (dodelijke) ziekten die tot in detail worden belicht. Deze verhalen zetten kijkers aan tot intensief surfen op het internet om bepaalde klachten bevestigd te krijgen. Het effect van deze praatprogramma’s en het zoekgedrag op internet hebben een volledig verkeerde invloed en bevorderen het aantal zinloze dure medische behandelingen van mensen die denken een bepaalde kwaal of ziekte onder hun leden te hebben. Zie hier ook een oorzaak voor de toename van zorg- en ziektekosten.

Otto C. Tempelaars, Heemstede