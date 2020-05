’Pitspoezen niet meer van deze tijd’

De Formule 1 schafte in 2018 de pitspoezen af. Dat dit hard nodig was bleek uit het feit dat veel vrouwen ongewenst seksueel benaderd worden, óók in de sportwereld.

Sinds #MeToo is er een cultuuromslag waarbij vrouwen steeds minder als lustobject worden gezien.

Nu haalt Assen de pitspoes terug (tel.nl, 23/5). Paraderende meisjes in strakke pakjes moeten centrumbezoekers de weg wijzen in deze tijden van corona. Het zou een knipoog zijn naar de motorsport.

Doet Assen daar goed aan? Nee, natuurlijk niet. Pitspoezen zijn niet meer van deze tijd. Het bevordert stereotype denken, waarin mannen stoere sporters zijn en vrouwen sexy lustobjecten.

Dat doet geen recht aan vrouwen. Dat doet geen recht aan sport. En zeker niet aan Assen.

Annette van Bolhuis