Brief 3 ’Ons land kan asielstroom niet aan’

Met de reeds eerdere opgevangen en geplaatste asielzoekers hebben wij zeker al twee steden gevuld en het einde is nog lang niet in zicht. Onze Haagse pluchezitters moeten zich nu echt bezighouden met deze asielellende en alleen de echte oorlogsvluchtelingen toelaten. Al de overige, vooral jonge, mannen moeten teruggestuurd worden naar hun eigen land of moeten hun heil laten zoeken in minder dichtbevolkte landen van Europa. Nederland kan die niet meer aan!

Mevr. Brugman Lelystad

