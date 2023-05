’Wees blij met bod op WK’

Fifa-voorzitter Infantino heeft gedreigd het WK vrouwenvoetbal niet uit te zenden in de vijf grootste voetballanden, omdat hij de biedingen veel te laag vindt. Een reactie: ,,De biedingen zijn marktconform. Kennelijk levert vrouwenvoetbal niet zo heel veel op aan reclame-inkomsten.” Een andere stemmer: ,,Infantino moet blij zijn met het geld dat er nu ligt. Hij moet incalculeren dat wanneer de wedstrijden worden uitgezonden, dit ten goede komt aan de populariteit van de sport.”

Volgens Infantino zien de omroepen het belang van vrouwenvoetbal niet in en is het bedrag daarom te laag. Slechts een derde van de stemmers is het hiermee eens. Een respondent: ,,Je zou ook kunnen redeneren dat er veel te veel geld wordt betaald voor het mannenvoetbal.”

De stemmers zijn verdeeld over de vraag of de lage biedingen te maken hebben met dat het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden en de organisatie last heeft van het tijdsverschil. De ene helft van de respondenten denkt dat dit meespeelt, de andere helft juist niet. Een stemmer: ,,Dat tijdsverschil speelt mee. Daar is de Fifa zelf debet aan. Zij hebben het toernooi georganiseerd.” Een andere stemmer die denkt dat het wel meevalt: ,,Als de Olympische Spelen aan de andere kant van de wereld worden gehouden, ga je wel kijken. Dit heeft ook te maken met de populariteit van het vrouwenvoetbal”

Het bedrag dat de omroepen bieden is maar een tiende van wat het mannenvoetbal oplevert, terwijl er toch vijftig tot zestig procent van het voetbalpubliek ook naar de vrouwen kijkt, aldus Infantino. Een reactie: ,,Dat klopt voor geen meter. De prijs van de biedingen is betrouwbaarder dan de Fifa-voorzitter zelf.”

Infantino vindt de lage bedragen een belediging voor de vrouwelijke topsporters. Twee derde van de stemmers is dat niet met hem eens. Een stemmer die het wel beschouwt als belediging: ,,Eindelijk zegt Infantino een keer iets zinnigs. We zouden evenveel moeten betalen aan vrouwen als aan mannen.” Een andere oplossing: ,,Omroepen moeten het mannenvoetbal minder betalen en wat je daarop bezuinigt aan het vrouwenvoetbal geven.”

Een flinke meerderheid van de deelnemers vindt dat de Fifa de uitzendrechten wel kan weggeven, als vrouwenvoetbal kennelijk zo belangrijk is. Een stemmer: ,,Eerst moet vrouwenvoetbal omarmd worden, daarna kun je er geld voor vragen.”

Een nog grotere meerderheid denkt dat de Fifa-voorzitter een politiek spelletje aan het spelen is rond de uitzendrechten. Een deelnemer: ,,Voetbal staat al heel lang niet meer centraal bij de Fifa, geld wel.”

Als het toernooi in Nederland uitgezonden wordt, dan wil een kwart van de respondenten wel gaan kijken. Een stemmer: ,,Ik kijk liever naar vrouwenvoetbal dan naar de mannen.” Een meerderheid vindt het vrouwenvoetbal de laatste jaren ook echt een geworden. Een deelnemer die zeker gaat kijken: ,,Er kijken nog steeds te weinig mensen, maar het worden er steeds meer. Ik ben hartstikke trots op onze Leeuwinnen. Ik ga kijken, ook midden in de nacht.”