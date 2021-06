Trump haalt zijn gelijk met het Wuhan-lab

De onthullingen van de Wall Street Journal over zieke laboratoriummedewerkers in Wuhan - die al in november 2019 met Covid-19-verschijnselen in een ziekenhuis waren opgenomen - dwingen de Amerikaanse president Biden tot nieuw onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie. De waarschijnlijkheid groeit dat het virus door de Chinezen zelf is gemaakt. De gretigheid waarmee prestigieuze nieuwsmedia deze mogelijkheid altijd ter zijde hebben geschoven is de zoveelste blamage voor de journalistiek.