’Doorpakken met plannen kernenergie’

Borssele, ná renovatie, kan zelfs in de jaren na 2030 jaarlijks ruim 3500 MW opwekken. Dat is gelijk de energie-opwekking van 3000 windmolens! De nieuwe kerncentrales kunnen een vermogen van 1500 MW opwekken en kosten ieder ongeveer €7 miljard.

Zoek contact met Frankrijk en/of Zuid-Korea, want daar liggen de bouwplannen op de plank en binnen twee jaar kunnen we hier starten met de bouw. Na ongeveer zes jaar kunnen de centrales in gebruik genomen worden.

Zo kan kernenergie op bestaande locaties van kolencentrales substantieel en betaalbaar bijdragen aan betrouwbare (klimaatneutrale elektriciteit) en een stabiel elektriciteitsnet. Alle infrastructuren zijn op voornoemde locaties reeds aanwezig. Voor kernafval (een biljardbal per een mensenleven) zijn prima oplossingen denkbaar. We besparen in Nederland wel een uitstoot van 2 miljard kilo CO2 per jaar.

Ben van der Bruggen, Heemstede