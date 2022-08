’Zwemles verplichten op scholen’

In 2021 verdronken 80 mensen volgens het CBS. En daar komen alle ’bijna verdrinkingen’ nog bij. Vaak immigranten. Horrorverhalen als je de toedracht leest. Wie paste op, wie is verantwoordelijk voor hun dood? Ouders, overheid, scholen? Zwemles moet in ieder geval verplicht zijn op scholen. De overheid, huisartsen, consultatiebureaus, zwemclubs, recreatieoorden, moeten immigranten in hun taal waarschuwen, dat zij en hun kinderen zonder Nederlands zwemdiploma hier niet mogen zwemmen, niet pootje baden, niet toegelaten worden bij open water. Zij moeten bij open water weg blijven, levensgevaarlijk. Op scholen moet hiertegen ook gewaarschuwd worden. Het is van het hoogste belang, dat alle kinderen zo snel mogelijk zwemles krijgen. In het geval van de Oekraïense tiener, dient uitgezocht te worden door justitie of de ouders en of overheid te kort geschoten zijn in hun toezicht, waarschuwingen, algemeen belang. Zwemlessen op basisscholen moeten verplicht zijn. Gelukkig heeft het Oekraïense meisje het overleefd dankzij het snelle en vakkundig optreden van twee attente dames. Alle hulde en dank aan hun.

Kees de Vries, MAASDAM