’Laat Joran in gevangenis Peru’

De man zit in Peru vast voor de moord op een vrouw. Dezelfde man die eerder Natalee Holloway vermoordde en daar opzettelijk nooit duidelijkheid over gaf. Ingegeven door zijn vader die zelf advocaat was.

De familie van Natalee is nog steeds onwetend over haar lot want zij is nooit teruggevonden. Joran schijnt besmet te zijn met het coronavirus. Het zou volgens de berichten niet goed met hem gaan. Je voelt hem al aankomen. Een al jaren eerder gedaan - en geweigerd - verzoek om zijn straf (28 jaar cel) in Nederland te mogen uitzitten zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw worden gedaan.

Dat zou er op uitdraaien dat hij nog ongeveer 18 jaar zou moeten uitzitten. Daar blijft niet zoveel van over als daar de Nederlandse maatstaven op worden los gelaten.

Het lukte Van Laarhoven wel om zijn Thaise straf verder (verkort) uit te zitten in Nederland. Maar die had geen levensdelicten op zijn conto. Mijn advies: laat hem daar maar zijn straf uitzitten. Met zijn zwijgzaamheid en corona. Dat heeft hij dik verdiend!

Jan Muijs, Tilburg