’ZZP-plan deugde niet’

Nu was deze wet bedoeld om ZZP’ers te beschermen tegen nog lagere tarieven, maar dit roept desondanks de vraag op hoe je van van 16 euro per uur fatsoenlijk kunt leven. Je moet namelijk ook nog belasting betalen, een verzekering tegen uitval door ziekte afsluiten en een redelijk pensioen opbouwen. Dat lijkt me bij dit bedrag werkelijk onmogelijk en dus is het goed dat dit onzalige plan van tafel is.

Jan Pronk, Beverwijk