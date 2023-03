’Parkeren bij ziekenhuis’

In drie dagen tijd even afrekenen, bij elkaar €25,60. Parkeren in de omgeving is niet mogelijk, overal parkeerverboden of alleen voor ontheffinghouders. Alsof je voor je plezier naar het ziekenhuis gaat. Geen enkele compensatie, gewoon betalen. Zou er echt geen andere oplossing zijn voor dit soort gevallen?

Wim Knaap, Heerhugowaard