Het voorliggende Europese coronaplan verplaatst een enorme hoop geld en macht plus het recht om leningen aan te gaan en om belasting te heffen naar Brussel. Dat is in strijd met het verdrag, en overigens ook met het Nederlandse regeerakkoord, maar er zal betoogd worden dat het een tijdelijk noodplan is, en dat het daarom kan.