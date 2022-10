Regels zijn regels: geen vangrail bij Empel

Binnenland

Geldinjectie voor mbo in strijd tegen schreeuwend tekort aan vakmensen

Minder studenten weten het mbo te vinden, terwijl er juist meer vakkrachten nodig zijn. Onderwijsminister Dijkgraaf komt met een miljardeninvestering in het mbo én een reeks plannen. „We moeten opleidingen in krimpregio’s in stand kunnen houden, ook als er eigenlijk niet genoeg studenten meer zijn.”...