’Drafsport onderuit’

Tv, radio en zelfs de krant informeerde de sportliefhebbers over bekende dravers, trainers en pikeurs. Helaas is nu weinig meer over van de, eens zo florerende sport. Mismanagement en visieloosheid zijn de kernwoorden van de afnemende belangstelling. De drafsportbond wacht een grote taak om de sport weer te doen herrijzen. Nieuw elan moet de sport redden.

H. de Boer, Lippenhuizen