Datzelfde geldt voor de regering. Kijk eens naar de spaartaks. Die wordt als het kan meteen verhoogd maar de afschaffing gaat pas in 2022 in, terwijl dit ook in 2020 had gekund.

De hoogste stijger van de OZB staat helaas niet in het lijstje van De Telegraaf. Dat is namelijk de gemeente Stede Broec. Daar wordt de OZB zonder meer met maar liefst 30% verhoogd bovenop de normale stijging van de huizenprijzen. Louter omdat de inwoners het wanbeleid van deze gemeente moeten betalen.

Gemeentebesturen kunnen zich alles veroorloven en meer uitgeven dan er binnenkomt, want dan verhoog je gewoon de OZB. Ik durf dit gerust diefstal te noemen. Onkunde van de gemeentebestuurders omdat ze zich aan de begroting moeten houden en niet maar ongebreideld geld uitgeven op kosten van de inwoners. Blijkbaar hebben deze bestuurders geen verantwoordelijkheidsgevoel tegenover hun inwoners.

Gerard Rood, Stede Broec