’Hardere acties boeren hebben averechts effect’

Maandag kregen we op meerdere plaatsen in ons land te maken met protesterende boeren. Veel landgenoten werden geconfronteerd met fors oponthoud en ongemak op de (snel) wegen. De boeren strijden voor het behoud van hun bedrijven. Er is begrip voor hun (soms ludieke) acties en driekwart van de Nederlanders ondersteunt die en neemt de ongemakken die dat opleveren nog enigzins voor lief. Maar Henk Bleker, interim-voorzitter van de melkveehoudersvakbond NMV, waarschuwt al dat die tendens snel kan omslaan. En met het opzettelijk versperren van openbare land- en waterwegen - toch een misdrijf in het Wetboek van Strafrechf- lijkt dat ook snel te gaan gebeuren. Dat is nu juist 'een brug te ver' en zorgt voor veel misnoegen bij wegbebruikers.

Onze Hermandad dient dan ook op te treden. De heethoofden onder de boeren moeten weer op hun plaats worden gezet. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Hun -terechte-eisen zijn nu onderhand wel genoegzaam bij iedereen bekend.

Jan Muijs, Tilburg