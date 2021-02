Uitslag Stelling: ’Beter het jaar over doen’

Onderwijsminister Slob wilde aanvankelijk niet tornen aan de eindexameneisen, maar ging vorige week toch overstag. Eindexamenleerlingen mogen dit jaar een extra herkansing doen en een extra onvoldoende halen, zolang dit niet een kernvak als Nederlands, Engels of wiskunde betreft.

Het argument voor de versoepeling is dat leerlingen zich moeilijker kunnen voorbereiden op het examen omdat ze door de coronacrisis minder goed onderwijs kregen.

Daar zijn de meesten het mee eens. „De eindexamenkandidaten van nu hebben vanaf vorig jaar maart gebrekkig en onderbroken digitaal les gehad, wat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit. Haperend internet, docenten die het online lesgeven nog in de vingers moesten krijgen...”

Ruim een kwart van de respondenten is dan ook voorstander van het verlagen van de exameneisen. „De omstandigheden om thuis de lessen te volgen zijn vaak moeilijk. Men zit in een gezin, niet in een klas. Het vergt doorzettingsvermogen en dat moet beloond”, vindt een van hen. Iemand met een examenkind schrijft: „De lessen zijn momenteel slecht en ze krijgen totaal geen begeleiding. En nu moeten ze dus gewoon examen doen. Kinderen hebben het al zwaar en schieten hierdoor helemaal in de stress”. En een ander zegt: „Het valt niet te betwijfelen dat leerlingen een achterstand hebben opgelopen in de leerstof. Maar door ze niet te laten slagen lopen zij een achterstand op die veel schadelijker is dan het lager stellen van de exameneisen”.

De meerderheid echter vindt corona geen reden om dan de eisen maar aan te passen. Iemand stelt dat leerlingen nu juist veel meer tijd hadden om zich op het examen voor te bereiden omdat er verder niets voor hen te doen was. „Ze worden te veel als watjes behandeld”, meent deze respondent. „Zo kun je de diploma’s ook wel uitdelen aan het eind van het schooljaar”, schampert er een. Een andere tegenstander merkt op dat opleidingen steeds meer devalueren. „Hanteer de huidige minimumeisen tenminste. Laat ze er een jaar extra over doen. Een jaartje meer of minder geeft toch niet?”

Vorig jaar gingen de centrale eindexamens vanwege corona niet door. Bijna een kwart vindt dat deze ook dit jaar afgeblazen hadden moeten worden. „Het volstaan met de schoolexamens, net als vorig jaar, was de meest logische en eerlijkste keus geweest.”

Maar de meesten zijn daar op tegen. „Geen eindexamen zoals vorig jaar blijft een smet op je cv”, meent een deelnemer.

Ook denkt de meerderheid dat het diploma van degenen die dit jaar een aangepast examen doen, minder waard is en dat ze daar in de toekomst last van zullen krijgen. „Afwijkende regels voor een diploma zijn nooit goed en zullen je je hele leven blijven achtervolgen. Oh, dat is er een met een coronadiploma, dan neem ik liever die met een gewoon diploma aan”, luidt een reactie.

Anderen zien het niet zo somber in. „Je diploma nú halen geeft aan dat je een doorzetter bent, dus het is juist meer waard. Als bedrijf zul je deze mensen graag aannemen.”