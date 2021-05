Bijna niemand houdt van de VAR

Bovendien, zo vindt een aantal respondenten, maken die VAR’s zich druk om de verkeerde dingen: een millimeter buitenspel, een mogelijke handsbal na een schot op een afstand van luttele meters, is een overtreding geel of rood waard. En dat terwijl ze eigenlijk alleen maar zouden moeten focussen op de vraag: ’Is dit een geldig doelpunt of niet?’. Zo haal je de ergste blunders en onrechtvaardigheden eruit en ’spaar’ je tegelijkertijd ’de ziel van het spel’, zoals Kenneth Perez het noemt.

Keespoulus01 is het volledig eens met de kritiek van de voetbalanalist op de huidige VAR: „Ik heb er niets aan toe te voegen. Ik ben het ook eens met zijn suggestie een extra scheidsrechter met videoscherm langs de lijn erbij te zetten in plaats van het geldverslindende circus in Zeist.”

"In sommige gevallen is een VAR handig, maar niet voor een millimeter buitenspel"

Ook Ts39 vindt dat de VAR zich alleen met ’belangrijke zaken’ moet bezighouden: „Je moet er onmiddellijk mee stoppen of men moet het inderdaad gaan gebruiken waar het voor bedoeld was. Het duurt nu allemaal te lang en wordt gebruikt voor pietluttigheden. Ook voor de scheidsrechters zelf is het waardeloos. Ik was voorstander, maar ik ben helemaal klaar ermee.”

EdwinvanderMan zegt het niet met zoveel woorden, maar is ook voorstander van een ’verstandiger’ VAR: „In sommige gevallen, zoals ’is de bal de doellijn gepasseerd of niet?’ is een VAR handig, maar niet voor een millimeter buitenspel of een keihard van dichtbij aangeschoten armbal, hands is ’handen’ dus eigenlijk moet die regel ook aangepast.”

Veel reageerders kijken naar hoe het is opgelost bij andere sporten en komen uit bij die andere grote teamsport in ons land: hockey. Ginweg118: „Waarom niet net als bij hockey? De scheidsrechter kan op eigen verzoek de VAR bevragen, maar beide teams hebben ook ieder twee keer de mogelijkheid om de VAR te laten raadplegen. Hebben ze gelijk, dan behouden ze die mogelijkheid, anders vervalt de raadpleeg-mogelijkheid. Nu wordt de VAR te vaak de tweede scheidsrechter. Dat is ongewenst.”

"Schaf die buitenspelregel af en gebruik alleen de doellijntechnologie"

Mopperaartje, what’s in a name, is ook helemaal klaar met de VAR: „Gewoon terug naar het ’oude’ voetbal en weg met die VAR. Het kost handen met geld en het heeft totaal geen meerwaarde. Het gaat tegenwoordig om millimeterwerk.”

Dan zijn er ook nog mensen die niet de VAR, maar de regels bekritiseren. En dan in het bijzonder, jawel, de buitenspelregel. Die bestaat niet bij bijvoorbeeld hockey en dat bevalt veel mensen goed. Bovendien scheelt dat veel discussie, zegt Michel43e: „Schaf die buitenspelregel af, gebruik alleen de doellijntechnologie en iedereen is tevreden met het normale sportieve voetbal.”

Ook Dirk Fluitenvogel (jaja) kijkt meer naar de regels dan naar de VAR: „Het zijn die idiote regels die de boel verzieken, niet de VAR. Wanneer je met je dikke teen achter de laatste man staat, wordt er al voor buitenspel gefloten. De VAR moet dan inderdaad lang kijken. De regels kloppen niet. Het moet zo zijn: wanneer een speler geheel (dus helemaal) buitenspel staat, is het buitenspel en voor de VAR goed te zien. Met de handsregel is het net zo idioot. Gebruik het normale verstand!”

Is er dan helemaal niemand (behalve scheidsrechtersbaas Dick van Egmond) voorstander van de VAR? Jawel, Edwin V_. Hij zegt: „De VAR is een ware aanwinst. Voorheen, dus voordat de VAR bestond, was het regelmatig zo dat ik mij wat druk kon maken wanneer een scheids/grens iets over het hoofd had gezien: wel of geen doelpunt, bal wel of niet over de lijn, buitenspel wel of niet, etcetera. Sinds die VAR bij wedstrijden, veel minder ergernis bij mij. De VAR is een uitstekende aanvulling op bestaande arbitrage.”

"Bij twijfel: geen penalty, geen buitenspel, geen hands en geen rood"

Edwin V_ behoort daarmee wel tot een minderheid. Fred Schuit is genuanceerder: „Ik vind wel dat de VAR vaak een te groot stempel op ’n wedstrijd kan drukken. Wat mij een goed idee lijkt is net als bij een aantal andere sporten, dat de teams advies kunnen vragen aan een VAR.” Vinc heeft zo zijn eigen ideeën, vooral omdat het nu allemaal te lang duurt: „Bij twijfel, dus als je het na twee herhalingen nog niet zeker weet, dan zou moeten gelden: 1. het is geen buitenspel, 2. het is geen penalty (bij overtreding of twijfel binnen/buiten de zestien), 3. het is geen rood, maar geel en 4. het is geen hands. Verder moet de VAR de scheids niet meer naar de kant roepen, maar moet elke partij, net als bij hockey en cricket, bijvoorbeeld drie kansen per wedstrijd krijgen om de videoreferee te mogen raadplegen. Bij ongelijk gaat er één beurt af.”

Klinkt goed, maar uiteindelijk blijft elk systeem foutgevoelig en dat moeten we accepteren, zegt Twente 100: „De VAR heeft geen zin: halve scheidsrechters moeten tienmaal nakijken of iets fout of goed is. Bovendien moeten de clubs ook niet zeuren. Ze maken zelf fouten aan de lopende band. De keeper staat te blunderen en de midvoor staat tien keer alleen voor de keeper en weet hem niet binnen te schieten. Maar als de scheidsrechter één foutje maakt, is Nederland te klein.”