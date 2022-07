Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Kabinet moet nu streven naar maatschappelijke cohesie

Door Afshin Ellian

De middenklasse, de motor van de westerse democratieën, dreigt in armoede en vervreemding te vervallen. De rente stijgt. De verzorgingsstaat is eigenlijk een leenstaat. Een staat die met geleend geld en belastingen de welvaart herverdeelt. Dit staatsmodel is altijd onderhevig aan crises.