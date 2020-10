’Dwalingen Baudet doen afbreuk aan FvD’

Ook het partijprogramma, waarvoor ze mijn stem kregen ten tijde van de Provinciale Staten-verkiezing, bood hoop voor de toekomst. Ook heb ik veel vertrouwen in realiteitszin, ervaring en deskundigheid van prominent FvD-lid Theo Hiddema.

Maar de dwepende wijze waarop Thierry Baudet zich in toenemende mate bezighoudt met gevaarlijke complotdenkers, corona-ontkenners en dubieuze rappers is ronduit stuitend. Hij verliest hiermee al zijn geloofwaardigheid bij zijn electoraat én zijn collega’s.

Dit zal ook mijns inziens een negatief, en mogelijk desastreuze uitwerking hebben op de positie van de partij bij de komende verkiezingen.

Het is heel triest dat een, in potentie verfrissende rechts-realistische beweging, zoveel schade oploopt door de dwalingen van één man aan de top. Baudet had zich beter bezig kunnen houden met bedrijven van realistische politiek. Dáár is voor FvD veel te winnen.

Mijn stem zijn ze kwijt en ik zal me nu heroriënteren.

Paulus Rood, Boekelo