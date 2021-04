’Geef vaccinatieplanning uit handen’

Iedereen is verbijsterd en vooral gefrustreerd dat het vaccineren maar niet wil vlotten ondanks het feit dat er enorme aantallen vaccins op de plank klaar liggen. We moeten daar evenwel niet verbaasd over zijn want we hebben de uitvoering in handen gegeven van ambtenaren en ambtelijke organisaties. Die kunnen nu eenmaal niet plannen maar zijn alleen geschikt om regels uit te voeren.

Daar zijn ze goed en meestal rigide in, maar het is de fout van onder meer Hugo de Jonge (overigens ook geen uitblinker in daadkracht) om de vaccinatieplanning niet in handen van professionals te geven. Wat bijvoorbeeld te denken van de logistieke organisaties in de havens en op de vliegvelden? Nu is het te laat en moeten we maar hopen dat einde van dit jaar de helft van de mensen hier is ingeënt.

Wat een schande en schade voor iedereen behalve voor degenen die verzekerd zijn van een maandelijks salaris zoals... het ambtelijke apparaat.

Hans Bommer, Zuidscharwoude