Brief 2: ’CDA-denktank te laat met conclusie’

Jarenlang is er gesteggeld over wel of niet invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. Prominente economen hebben in een eerder stadium geadviseerd dit nieuwe stelsel niet in te voeren. Er zijn verder rechtszaken ingevoerd die tot niets hebben geleid. Zelfs de verantwoordelijk minister, Schouten, heeft toegegeven dat ze het nieuwe stelsel ook niet helemaal snapt. Desondanks gaat ze er willens en wetens mee door.

Tenslotte laat het wetenschappelijk bureau van het CDA, nota bene twee dagen voor behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, weten dat invoering te riskant is. Dit bureau verdient een brevet van onvermogen dat ze zo lang hebben liggen slapen voordat ze met deze conclusie kwamen. Ik geef je op een briefje dat het wetsvoorstel er volgende week gewoon doorheen wordt gejast, omdat die trein gewoon moet doordenderen in plaats van dat op de noodrem wordt getrapt.

S. de Jong

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: