’Niets te vertellen over eigen pensioen’

Ik lees dat pensioen-plus een loze belofte is. Weer wordt een belofte niet waargemaakt, 12 jaar geen indexatie, het is stelen van de gepensioneerden. Ik lees dat de claim dat iedereen er op vooruit gaat een sprookje is. De fout(jes) in de doorrekeningen doen er niet toe volgens minister Schouten en worden onder het tapijt geschoven. Nee natuurlijk zijn die foutjes niet erg, het betreft toch alleen maar seniele oudjes krijg ik de indruk.

Niemand heeft iets te vertellen over zijn eigen pensioen, zijn eigen opgebouwde geld waar altijd keurig premie voor betaald is.

A.Valk-Termeulen, Hoorn