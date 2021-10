Premium Het beste van De Telegraaf

Column Annemarie van Gaal Waarom moet een minister lid zijn van een politieke partij?

Volgens mij zou hoogleraar geneeskunde Marcel Levi een prima minister van Volksgezondheid voor ons volgende kabinet zijn. Alles spreekt in zijn voordeel: hij heeft grote ziekenhuizen in binnen- en buitenland geleid, veel praktische ervaring als medisch specialist en frisse ideeën hoe de gezondheidszorg efficiënter kan. En het mooie is: hij wil.