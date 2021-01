’Zware klus voor Biden’

President Trump haalt, met de beëdiging van Joe Biden in zicht, steeds vreemdere en gevaarlijker capriolen uit, schrijft Bas Overmars.

De oproep om het Congres te bestormen, was totaal onzinnig en zelfs voor Trump's doen buitensporig. De beelden waren ontluisterend en deden pijn aan mijn ogen. Wat ooit het land van vrijheid en democratie was, leek wel op de eerste de beste bananenrepubliek. Wat een doorgedraaide president, die het woord verlies als een absolute vernedering ervaart, in vier jaar aan al niet aan schade kan aanrichten. Het is nu aan Joe Biden om het blazoen van die ooit zo mooie VS weer een beetje op te poetsen. Een waanzinnige klus !

Bas Overmars