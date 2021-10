Buitenland

Moord op Brits parlementslid Sir David Amess (69) mogelijk terreurdaad

Het Britse parlementslid Sir David Amess is vrijdagmiddag doodgestoken in een kerk in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea, meldt de politie van Essex op Twitter. Amess ging daar in gesprek met mensen uit het district. Een 25-jarige verdachte is opgepakt op verdenking van moord. De politie zoekt geen a...