’Oponthoud door 100 km’

Wij reizen voor grote afstanden standaard op zondag. Dit vanwege het vrachtverkeer dat op die dag niet mag rijden. Maar met 100 km per uur reis je door de week ook met vrachtverkeer dat 80 mag rijden maar vaak ook met 90 km elkaar gaat inhalen. Het verschil is hierdoor minimaal waardoor de doorstroming nog meer wordt belemmerd. Zo blijf je veel langer op de weg waardoor de uitstoot relatief veel groter is dan berekend.

Hans Jansen, Den Haag