’Voor second opinion naar buitenland’

Daar kun je het NZA-rapport en de uitspraken van de minister voor naast elkaar leggen. De uitkomst staat nu al vast: Het regio argument werkt fantastisch in het voordeel van Rotterdam, waardoor het UMCG een onbeduidend rol krijgt en qua kwaliteit niet kan tippen aan het ErasmusMC en daarop zijn bevoegdheid verliest. Gevolg: 1 groot centrum.

De reisafstand naar dit ene centrum kan internationaal bezien geen grote problemen opleveren en is vergelijkbaar met grote kinderhartcentra wereldwijd. Echter dit betekent wel dat een second opinion in Nederland niet langer mogelijk is, en alleen in het buitenland, vaak niet vergoed. Het zou de minister sieren als hij over deze uitkomst helder is. Het lijkt nu alsof de minister is gezwicht voor de lobby van de Noordelijke provincie maar in werkelijkheid, komt hij nu op het spoor dat hij volgde als oud bestuurder van het Erasmus met 1 groot kinderhartcentrum in Rotterdam.

Kim van Loon, Anesthesioloog in het UMC Utrecht