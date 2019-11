En dan staat hij hier thuis als Sinterklaas, jurk aan, kartonnen mijter onder zijn armpje. Oma vraagt: „En heb je nog wat in je schoen gekregen?”Bedremmeld zegt hij: „Nee”. Als oma vraagt waarom niet, is het antwoord: „Ik had thuis een stout woord gezegd.” Oma vraagt dan aan deze mini-sinterklaas: „Wat had je dan voor stout woord gezegd?” Het blijft stil. „Kom, fluister het in oma’s oor.”Hij kijkt nadenkend rond, dan komt er uit: „Dat zeg ik niet, anders krijg ik weer niks!”

Fam. Engeringh