Deze bovenburen, die schuin boven mijn moeder (87 jaar) wonen, leggen regelmatig (vrijwel dagelijks) kleine beschilderde steentjes met lieve wensen bij haar voordeur. Mijn moeder heeft nog steeds niet in de gaten wie het doet, maar vindt het prachtig.

Annet van der Mast

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].