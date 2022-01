Het geharrewar van deze winter mag Groningen niet nog een keer worden aangedaan

Financieel

Shell verdient fors aan gas, steekt miljarden in aankoop eigen aandelen

Shell profiteert fors van de gestegen prijzen in de gashandel. Volgens zijn laatste cijfers neemt omzet daarin toe, maar zakken verdiensten uit olie. Het concern steekt daarnaast $5,5 miljard opbrengst uit verkoop van zijn velden in de Texaanse Permian Base ’in tempo’ in aankoop van eigen aandelen.