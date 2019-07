Geen overzichtelijker werkterrein dan een Alpencol. De weg loopt omhoog, en de weg loopt naar beneden. Klaar. Nadeel: er is nauwelijks internet, geen sanitair, weinig parkeerplek en geen supermarkt. En de Franse politie is meedogenloos in het afsluiten van de weg. „Naar beneden? Ja, over zes uur. Naar boven? Morgen.”