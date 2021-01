’Sancties tegen feestvierende studenten’

In het nieuws

Jeanine woont in Londen: Het is een officiële crisissituatie

In de - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in… bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vanwege de noodtoestand die is afgekondigd in Londen, vandaag een extra update, gegeven door Jeanine Schouwenaars (37). Ze woont samen met haar partner Joost...